На Урале нашли древних бизонов

00:18 11 мая 2017 0

Бизон Х был гибридом первобытного бизона и тура Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Останки ранее неизвестного палеонтологам вида древних бизонов найдены на Урале. Честь открытия принадлежит ученым Уральского отделения РАН и их коллегам из Австралии, Великобритании, Дании, Польши, США, Франции.

Как сообщает телеканал 360, кости древнего животного обнаружены в пещерах. Часть останков принадлежит ранее неизвестному гибриду первобытного бизона и тура. Ранее считалось, что в позднем плейстоцене, в то же время, когда жили мамонты, был лишь один вид бизона — первобытный, который внешне похож на современного американского бизона. Однако находка заставила поменять мнение.

«Когда мы изучили ДНК из костей, найденных в уральских пещерах, выяснилось, что наряду с первобытным бизоном проживал еще один вид бизона. Его пока назвали бизон X», — сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

Бизон X значительно отличается от первобытного и относится к отдельному виду. Бизон X — это гибрид тура и бизона, первая помесь этих животных появилась около 120 тысяч лет тому назад. Оба вида существовали одновременно, хотя и жили в разных ландшафтах.