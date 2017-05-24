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Главные новости Челябинской области
11:37  24 мая 2017 3

Регистрация машин в Челябинске парализована. Водители нервничают, ГИБДД объясняется

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
В прошлом году проблема была с бланками водительских удостоверенийФото: depositphotos.com © URA.RU

Челябинцы жалуются, что не могут зарегистрировать купленные автомобили в ГИБДД. Приехавшие в МРЭО на Харлова получают очный отказ, попытка записаться на регистрацию через сайт госуслуг также заканчивается фиаско.

Люди нервничают: тем, кто в течение 10 дней не получил свидетельство о регистрации, грозит штраф. Для обычных граждан это 1,5-2 тыс. рублей, для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч. Если незарегистрированную в срок машину остановят на дороге инспекторы, водителю предстоит расстаться с 500-800 рублями, а во второй раз — уже с пятью тысячами рублей. Либо, что для многих хуже, на несколько месяцев остаться без прав.

«Причина в том, что во втором квартале 2017 года на Южный Урал не поступили бланки свидетельств о регистрации. Но уже сегодня, в среду, они будут получены. Поэтому 24 мая отделение регистрации в Челябинске будет работать с 16:00 для 22:00, а 25 мая — с 08:30 до 20:30. Все, кто в эти дни придет в МРЭО, получит данную услугу и не будет оштрафован за просрочку», — пояснили «URA.RU» в ГИБДД по Челябинской области.

Владимир Васин
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