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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:28  24 мая 2017 2

Трехлетний ребенок выпал с третьего этажа в Екатеринбурге

Разбился парень. Нижневартовск. Лето 2014, высотка, совок
В Екатеринбурге снова выпал ребенок в открытое окноФото: Эльдар Булатов © URA.RU

В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа, находясь дома вместе с бабушкой. ЧП произошло на проспекте Орджоникидзе. Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

«В настоящее время проводятся осмотр места происшествия, а также опросы граждан, которые могут сообщить необходимую информацию. В рамках проверки следователем СКР во взаимодействии с полицейскими будут устанавливаться условия жизни семьи, в которой проживает малолетний ребенок», — сообщил «URA.RU» Игорь Юдин, руководитель СО СКР Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге с десятого этажа в доме на улице Большакова выпал двухлетний мальчик. Ребенок выжил, но с многочисленными переломами госпитализирован.

Александр Лукманов
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