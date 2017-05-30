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30 мая 2017
15:24  30 мая 2017 0

«Бог не фраер». Орловский губернатор прокомментировал скандал вокруг элитного внедорожника местного епископа

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим на стройплощадке кафедрального собора Рождества Христова. Челябинск, митрополит никодим, вип авто, собор рождества христова, тойота прадо
Губернатор Орловской области заступился за епископа, который ездит на внедорожнике за 6 млн рублей (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Орловской области Вадим Потомский прокомментировал шумиху в СМИ вокруг автомобиля Land Cruiser V8 за 6 млн руб, который один из местных агрохолдингов подарил епископу Ливенскому и Малоархангельскому Нектарию. По мнению главы региона, издание «Орловские новости», которое написало об этом, не имела права «так себя вести». Об этом Потомский заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Кто уполномочил журналистов задавать вопрос? Хозяин „Орловских новостей“ не имеет права так себя вести, — сказал губернатор. — Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит».

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«Орловские новости», напомним, написали, что дорогостоящий автомобиль Нектарию подарил один из местных агрохолдингов. В ответ на публикацию епископ потребовал удалить материал, заявив, что «подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества».

В Орловской митрополии при этом опубликованную информацию подтвердили и объяснили такой презент готовностью Нектария посещать отдаленные населенные пункты в любую погоду и время года.

Сергей Демин
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