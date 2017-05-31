11:46 31 мая 2017 3

Жителей призывают отправлять обращения через электронную приемную администрации Фото: екатеринбург.рф

Противники строительства Храма на воде призывают жителей Екатеринбурга отправить обращение в городскую администрацию с просьбой не застраивать городской пруд. Первой с таким призывом выступила директор фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова, принимавшая активное участие в акциях протеста «Обними пруд».

«Друзья, нам нужно отправить много-много обращений. До 11 июня любой желающий вправе представить в администрацию Екатеринбурга свои предложения и замечания по поводу строительства православного комплекса на акватории городского пруда, — написала Бузунова в Facebook. — Надо нашей мэрии помочь сформулировать замечания и предложения, тем более, что сделать это проще простого, максимум 10 минут, поехали».

Ниже она привела пример своего обращения, которое начали активно расшаривать пользователи соцсети. В качестве доводов против застройки пруда активистка отметила, что городской пруд — историческое и индустриальное наследие Екатеринбурга, с которого «начинался наш город». Кроме того, ранее, по ее словам, Минкульт рекомендовал включить спорткомплекс «Динамо», который стоит прямо возле места предполагаемого строительства собора, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако если храм все же будет построен, ни на какой список ЮНЕСКО можно будет не рассчитывать.

Ранее на сайте администрации был опубликован согласованный проект собора Святой Екатерины. Согласно документации, высота храма составит 69,5 метра, вместительность — 1350 прихожан. Это будет трехэтажное здание с конференц-залом, двухкомнатным кабинетом с мини-кухней и душевой для архиерея, комнатами для отдыха священников, залом для трапезы и подъездом для кортежа из нескольких автомобилей.