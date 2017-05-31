19:38 31 мая 2017 0

Мелкие объекты сложно увидеть Фото: Pixabay

Группа российских ученых рассказала, что астрономы еще не умеют своевременно обнаруживать космические тела, подобные Челябинскому метеориту, и предложили вариант решения проблемы.

Оборудование, которое есть сегодня у астрономов, не может вовремя распознать космические тела до 20 м (каким, например, был Челябинский метеорит). Также пока исследователи не умеют справляться с негативными последствиями от падения астероидов на Землю, передает «Утро.ру».

Исследователи подчеркнули, что система предупреждения угрозы должна базироваться в космосе.