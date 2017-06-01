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01 июня 2017
15:06  01 июня 2017 8

«Смотреть, пока не удалили!» Соцсети массово распространяют ссылку на запрещенный фильм Навального о Медведеве

Запрет повысил популярность скандального фильмаФото: скрин

Пользователи соцсетей массово распространяют ссылки на расследование ФБК о «коррупционной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщает портал TJournal, в данном случае сработал так называемый «эффект Барбары Стрейзанд» (когда что-то запрещённое набирает ещё большую популярность).

Кое-кто даже залил «Он вам не Димон» на PornHub.

Ранее Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Суд постановил удалить ролик «Он вам не Димон», так как в фильме приводится недостоверная информация о финансовых отношениях Усманова и Медведева. Навальный публично отказался. При этом в пресс-службе Усманова отметили, что просили суд удалить лишь фрагменты, где упоминается миллиардер.

Ролик набрал 21 миллион просмотров.

Данил Бардин
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