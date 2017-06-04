02:29 04 июня 2017 0

Глава Счетной палаты рассказала СМИ о проверках выполнения бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Счетная палата РФ в ходе внешней проверки выполнения бюджета за 2016 год выявила ряд нарушений на общую сумму 700 млрд рублей. Об этом глава ведомства Татьяна Голикова рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если говорить об объеме, таких вот финансовых частично устранимых нарушений, к сожалению, их много — 700 миллиардов рублей», — заявила Голикова. При этом глава Счетной палаты призвала собеседников не бояться столь «страшной цифры», поскольку в ходе «работы над ошибками» будет установлен точный объем нарушений.

Голикова также подчеркнула, что одной из главных проблем выполнения бюджета является неэффективное использование государственных инвестиций. «По итогам 2016 года мы зафиксировали самое низкое исполнение, это всего 90,7% от того объема ассигнований, которые были предусмотрены на эти цели», — приводит слова главы Счетной палаты «Газета.ру».