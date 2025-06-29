В Новосибирской области молния полностью сожгла несколько дач. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молния спровоцировала пожар на дачах под Новосибирском
Молния спровоцировала пожар на дачах под Новосибирском Фото:

В садоводческом товариществе «Вега-1» в Искитимском районе Новосибирской области молния ударила в ель, что привело к падению дерева на два дачных дома и их полному уничтожению в результате пожара. Об этом сообщило издание «Свидетель Бердск» со ссылкой на очевидцев.

«Молния ударила в высокую ель, которая затем рухнула на два дачных дома. Обломок дерева, упавший на электропровода, стал причиной возгорания. К счастью, никто не пострадал, однако дачи сгорели дотла», — заявили очевидцы. После произошедшей трагедии жители района организовали сбор средств для поддержки пострадавших.

В МЧС сообщили, что в результате пожара полностью сгорели два строения: одно размером три на пять метров и другое площадью 12 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы три пожарные машины и 12 сотрудников службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В садоводческом товариществе «Вега-1» в Искитимском районе Новосибирской области молния ударила в ель, что привело к падению дерева на два дачных дома и их полному уничтожению в результате пожара. Об этом сообщило издание «Свидетель Бердск» со ссылкой на очевидцев. «Молния ударила в высокую ель, которая затем рухнула на два дачных дома. Обломок дерева, упавший на электропровода, стал причиной возгорания. К счастью, никто не пострадал, однако дачи сгорели дотла», — заявили очевидцы. После произошедшей трагедии жители района организовали сбор средств для поддержки пострадавших. В МЧС сообщили, что в результате пожара полностью сгорели два строения: одно размером три на пять метров и другое площадью 12 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы три пожарные машины и 12 сотрудников службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...