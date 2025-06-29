В садоводческом товариществе «Вега-1» в Искитимском районе Новосибирской области молния ударила в ель, что привело к падению дерева на два дачных дома и их полному уничтожению в результате пожара. Об этом сообщило издание «Свидетель Бердск» со ссылкой на очевидцев.
«Молния ударила в высокую ель, которая затем рухнула на два дачных дома. Обломок дерева, упавший на электропровода, стал причиной возгорания. К счастью, никто не пострадал, однако дачи сгорели дотла», — заявили очевидцы. После произошедшей трагедии жители района организовали сбор средств для поддержки пострадавших.
В МЧС сообщили, что в результате пожара полностью сгорели два строения: одно размером три на пять метров и другое площадью 12 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы три пожарные машины и 12 сотрудников службы.
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