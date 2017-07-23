07:54 23 июля 2017 0

Возможно, ситуация будет хуже, чем в 1991 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во Франции производство вина из-за холодной погоды сократилось на 17%. Это сокращение называют рекордным.

«В 2017 году объём урожая окажется на 17% меньше, чем в 2016 году, а также на 16% меньше средних показателей предыдущих пяти лет», — сообщает RT, ссылаясь на Минсельхоз страны. Погода повлияла, в частности, на урожай в регионах Бордо, Шаранта, Лангедок и Эльзас. Бордо пострадал больше других — регион может потерять до половины своих объемов вина.

Прогнозируемые объемы винного производства могут оказаться хуже показателя 1991 года, когда был установлен предыдущий антирекорд, отмечает «Газета.ру». В Шампани, Бургундии и Божоле, которые пострадали от заморозков в 2016 году, виноградники сейчас показывают улучшение, но этот рост не компенсирует потери других регионов.

По данным издания, климатические изменения нанесли удар не только по Франции. Производство вина по всему миру упало на 5%, серьезные проблемы также возникли в Чили и Аргентине. Специалисты успокаивают, впрочем, что произведенного вина хватит для удовлетворения потребительского спроса, однако производственные показатели сейчас худшие за последние два десятилетия.

Глава центра исследований рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что дефицита французского вина в мире не будет. «Цены чуть-чуть поднимутся, это не повлияет ощутимо на рынок, но французы могут потирать руки», — прокомментировал «Газете.ру». ситуацию эксперт, добавив, что в связи с французскими проблема ждать роста потребления российских вин не стоит.