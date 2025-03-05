Кремль задал вопрос Киеву после письма Зеленского о желании закончить конфликт

Кремль положительно оценил письмо Зеленского о желании завершить конфликт с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль оценил желание Зеленского достичь мира, но есть нюансы
Кремль оценил желание Зеленского достичь мира, но есть нюансы Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Кремль положительно оценил полученное лидером США Дональдом Трампом от главы Украины Владимира Зеленского письмо о желании завершить конфликт, но указал на существующие юридические препятствия для переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Положительно. Вопрос с кем сесть? <...> Cохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. <...> Подход положительный, но нюансы не меняются», — заявил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что Зеленский направил ему письмо, где выразил готовность к скорейшему подписанию мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине.

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Кремль положительно оценил полученное лидером США Дональдом Трампом от главы Украины Владимира Зеленского письмо о желании завершить конфликт, но указал на существующие юридические препятствия для переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Положительно. Вопрос с кем сесть? <...> Cохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. <...> Подход положительный, но нюансы не меняются», — заявил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент США Дональд Трамп выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что Зеленский направил ему письмо, где выразил готовность к скорейшему подписанию мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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