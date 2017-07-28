Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку челябинской ГКБ № 9, где врачи две недели не могли выявить воспаление аппендикса у 11-летней девочки. Ребенка едва удалось спасти после начавшегося перитонита.
«Следствием в рамках проведения процессуальной проверки опрошены родственники и сотрудники клинической больницы № 9 города Челябинска, изъята медицинская документация, связанная с оказанием помощи ребенку, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Жительнице Челябинска Алисе стало плохо 11 июля 2017 года. С температурой 40,2 ее госпитализировали в ГКБ № 9. Медики заподозрили у ребенка кишечную инфекцию. У Алисы держалась высокая температура, вздулся живот. Врачи выписали ей антибиотики, ставили капельницы против обезвоживания. Лишь 25 июля, когда ей сделали впервые УЗИ, выяснилось, что у ребенка запущенный перитонит. Алису перевезли в детское хирургическое отделение ГКБ № 1, где ее буквально вытащили с того света.
Родители девочки написали заявление в следственные органы.