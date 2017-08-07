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07 августа 2017
19:53  07 августа 2017 1

Туроператоры назвали топ-10 российских курортов. Крым утратил первенство

Сочи отобрал пальму первенства у КрымаФото: Википедия

Самым популярным направлением для летнего отпуска в России стал район Большого Сочи, сообщает «Федеральное агентство новостей». Адлер при этом пользуется у россиян особой популярностью.

К таким выводам пришли специалисты Ассоциации туроператоров, проведя анализ бронирования путевок за июнь и август 2017 года. Как уточняет «Утро.ру», продолжительность сочинских туров у россиян составляет 9-11 ночей. Стоимость недели, проведенной на курорте, в среднем составляет 25-28 тысяч рублей на человека.

Второе место в рейтинге популярных мест отдыха на рынке внутреннего туризма занимает Анапа. Геленджик замыкает тройку лидеров. Крым, по сравнению с прошлым годом, уступил свои позиции, заняв четвертое место. На полуострове россияне чаще всего посещают Ялту и Евпаторию.

В топ-5 российских курортов также попали Минеральные воды. Следом за ними идут Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Туапсе и Калининград.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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