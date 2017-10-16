Трой Дэниелз, который является представителем канадской баттл-площадки KOTD, принадлежащей права на трансляцию долгожданного рэп-баттла российского исполнителя Oxxxymiron и американца Dizaster, сообщил, что соглашение о передаче прав на трансляцию в России подписано не было.
«Переговоры шли, но они завершились ничем, а потому никто не получит картинку с баттла», — заявил он.
Также Дэниелз прокомментировал заявление телеканала «ТВ-3», который собирается потребовать от KOTD неустойку, если они не получат разрешение на трансляцию.
«Контракта не было, а потому речи о соблюдении его условий не идет. Так часто бывает в бизнесе, что в последнюю минуту договоренностей достичь не удается», — подчеркнул представитель KOTD.
По словам организаторов, утром 15 октября телеканал «ТВ-3» сообщил, что переговоры с KOTD, которые шли в течение двух недель, завершились тем, что канадская батл-площадка подтвердила в письменном виде решение о продаже прав в ходе деловых переговоров, передает РБК.
После этого российский рэп-исполнитель Oxxxymiron отреагировал на эту новость и написал на своей странице в Twitter, что показ баттла на телеканале «ТВ-3» не состоится.
«Не покажут. У них нет и не будет прав на видео KOTD, это вранье, а без прав их засудят. Мы ж не идиоты давать ТВ изворачивать это по-своему», — написал артист.
Рэп-исполнители Oxxxymiron и Dizaster встретятся в лос-анджелеском клубе под названием Los Globos в рамках мероприятия WorldDomination VII (WDVII) кандаской лиги баттл-рэпа KOTD. По предварительным данным, долгожданный рэп-баттл может принести организаторам 100 тысяч долларов дохода.
Стоит отметить, что депутат госдумы РФ Геннадий Онищенко предложил наказывать СМИ за публикации о рэп-баттлах. Как ранее писало «URA.RU», политика смутило обилие нецензурной лексики в словесных дуэлях.