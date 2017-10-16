Свердловчанин пытался изнасиловать в поезде шестилетнюю девочку

Житель Свердловской области напал на ребенка, пока его мать вышла из купе. Инцидент произошел в вагоне поезда Чита — Москва на перегоне между станциями Тюмень и Талица.
Женщина ехала в одном купе с шестилетней дочкой и 55-летним жителем Сухого Лога. Девочку спасло то, что ее мама вовремя вернулась. Она сумела отбить ребенка у извращенца, после чего вызвала полицию.
«В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Мужчине грозит до 20 лет заключения», — рассказал «URA.RU» старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.
Мужчина арестован, назначены экспертизы, он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.