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16 октября 2017
12:51  16 октября 2017 0

Свердловчанин пытался изнасиловать в поезде шестилетнюю девочку

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, доступная среда, ржд, российские железные дороги, купе для инвалидов
Мужчина напал на ребенка прямо в купеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Свердловской области напал на ребенка, пока его мать вышла из купе. Инцидент произошел в вагоне поезда Чита — Москва на перегоне между станциями Тюмень и Талица.

Женщина ехала в одном купе с шестилетней дочкой и 55-летним жителем Сухого Лога. Девочку спасло то, что ее мама вовремя вернулась. Она сумела отбить ребенка у извращенца, после чего вызвала полицию.

«В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Мужчине грозит до 20 лет заключения», — рассказал «URA.RU» старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.

Мужчина арестован, назначены экспертизы, он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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