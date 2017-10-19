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19 октября 2017
11:39  19 октября 2017 0

«Задержали извращенца!» Югорчане поймали старика-педофила из Перми, домогавшегося маленькой девочки

Клипарт, нож, жертва, насилие, убийца, маньяк
Подозреваемый работает вахтовикомФото: depositphotos.com © URA.RU

Следователями Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ХМАО установлен мужчина, совершивший насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Как выяснилось, возможно, это не первое его нападение.

Поиски были начаты 13 октября, когда в одном из родительских чатов города появилось сообщение о педофиле. По сообщениям очевидцев, неизвестный мужчина возле школы №2 повел одиннадцатилетнюю ученицу к запасному выходу из образовательного учреждения, где совершил в отношении нее некие действия сексуального характера. Но довести начатое до конца он не смог — его вспугнули прохожие, и он скрылся.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, проводившихся совместно с полицией был задержан 56-летний житель Пермского края, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. В Нефтюганск он приехал работать вахтовиком. Ранее он уже был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В настоящее время следователи проверяют его на причастность к еще одному эпизоду, совершенному 6 февраля 2017 года в 4-м микрорайоне Нефтюганска.

В соцсетях жители уже поздравляют друг друга с поимкой
Фото: К-Информ

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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