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Главные новости Челябинской области
13:22  20 октября 2017 0

В Челябинске поймали похитителя женских сумок

Мужчину обвиняют в совершении 20 аналогичных преступленийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежей. В момент задержания у мужчины изъяли часть похищенного.

Похититель сумок был ранее судим и по выходу из исправительного учреждения совершил серию ограблений. Челябинец нападал только на женщин, применяя насилие, отбирал у них сумки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Задержанного обвиняют как минимум в 20 аналогичных преступлениях на территории Челябинска. Против него возбуждены уголовные дела по статье «грабеж». Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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