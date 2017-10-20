В Челябинске поймали похитителя женских сумок

Мужчину обвиняют в совершении 20 аналогичных преступлений
В Челябинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежей. В момент задержания у мужчины изъяли часть похищенного.
Похититель сумок был ранее судим и по выходу из исправительного учреждения совершил серию ограблений. Челябинец нападал только на женщин, применяя насилие, отбирал у них сумки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
Задержанного обвиняют как минимум в 20 аналогичных преступлениях на территории Челябинска. Против него возбуждены уголовные дела по статье «грабеж». Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.