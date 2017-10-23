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23 октября 2017
Главные новости Москвы
18:39  23 октября 2017 1

Ройзман поддержал строительство храма Святой Екатерины на набережной в Екатеринбурге

Заседание бюро
По его мнению, храм на набережной лучше, чем на прудуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Битва за храм
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Свердловский политик Евгений Ройзман позитивно высказался об идее строительства храма Святой Екатерины на набережной городского пруда, на площадке возле театра драмы. Об этом градоначальник заявил «URA.RU». «Это лучше, чем было», — говорит Ройзман.

Он отмечает, что его мнение вряд ли будет учитываться меценатами и теми, кто принимает решение о выборе площадки. «Я далек от этой истории: город же не распоряжается своей землей, — пояснил агентству мэр Екатеринбурга. — Эту историю из-под юрисдикции администрации города вывели. Но это лучше, чем было».

На прошлой неделе «URA.RU» опубликовало новость о том, что екатеринбургская епархия и инициаторы строительства храма Святой Великомученицы Екатерины рассматривают новую площадку для возведения культового здания — уже не в акватории городского пруда, а на его набережной, неподалеку от драмтеатра. Об этом в интервью изданию заявил архиепископ екатеринбургский и верхотурский Кирилл.

По его словам, 300-летие Екатеринбурга невозможно представить без главного кафедрального собора, который должен быть восстановлен. Однако это благое дело должно не разделять, а, наоборот, объединять горожан, поэтому митрополия и меценаты и стали рассматривать другие площадки в центре города для размещения храма.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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