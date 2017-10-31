Жительница России придумала косплей на депутата Госдумы Наталью Поклонскую. В образе народной избранницы девушка участвовала в вечеринке, посвященной празднованию Хэллоуина. Фотография наряда появилась в соцсетях.
«Наталью Поклонскую уже косплеют. Оригинальный костюм на российский Хэллоуин-2017», — подписал снимок Telegram-канал «Постправда». На кадре видно, что девушка взяла в руки икону с изображением Николая II, надела на голову платок. Подобный вид у Натальи Поклонской был во время Царских дней в Екатеринбурге. Тогда депутат участвовала в божественной литургии и крестном ходе.
По фотографиям ниже вы можете сами решить, насколько удачно девушка скопировала образ.
Хэллоуин отмечают в мире 31 октября, но вечеринки в честь даты обычно устраивают в последние выходные месяца. В России представители традиционных религий выступают против Хэллоуина, так как считают его празднование «играми с нечистью».
Наталья Поклонская отметилась жесткой борьбой с фильмом «Матильда». Она писала обращения в прокуратуру, записывала видеообращения и просила остановить выход картины в свет. Фильм повествует о любовных отношениях между царем Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской и, по мнению Поклонской, марает светлый образ царя-страстотерпца.