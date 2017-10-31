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31 октября 2017
16:14  31 октября 2017 0

Поклонскую сделали персонажем Хэллоуина. Для косплея взяли снимок из Екатеринбурга. ФОТО

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Образ Натальи Поклонской стали использовать для празднования ХэллоуинаФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Жительница России придумала косплей на депутата Госдумы Наталью Поклонскую. В образе народной избранницы девушка участвовала в вечеринке, посвященной празднованию Хэллоуина. Фотография наряда появилась в соцсетях.

«Наталью Поклонскую уже косплеют. Оригинальный костюм на российский Хэллоуин-2017», — подписал снимок Telegram-канал «Постправда». На кадре видно, что девушка взяла в руки икону с изображением Николая II, надела на голову платок. Подобный вид у Натальи Поклонской был во время Царских дней в Екатеринбурге. Тогда депутат участвовала в божественной литургии и крестном ходе.

По фотографиям ниже вы можете сами решить, насколько удачно девушка скопировала образ.

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В таком образе девушка пришла на вечеринку, посвященную Хэллоуину Фото: Telegram-канал «Постправда»

Хэллоуин отмечают в мире 31 октября, но вечеринки в честь даты обычно устраивают в последние выходные месяца. В России представители традиционных религий выступают против Хэллоуина, так как считают его празднование «играми с нечистью».

Наталья Поклонская отметилась жесткой борьбой с фильмом «Матильда». Она писала обращения в прокуратуру, записывала видеообращения и просила остановить выход картины в свет. Фильм повествует о любовных отношениях между царем Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской и, по мнению Поклонской, марает светлый образ царя-страстотерпца.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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