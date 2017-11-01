ЦИК передал мандат Александра Буркова другому свердловчанину

Центральная избирательная комиссия 1 ноября приняла решение о наделении полномочиями депутата Госдумы РФ, бывшего свердловского парламентария Дмитрия Ионина.
Как ранее сообщало «URA.RU», он получил мандат, ранее принадлежавший экс-лидеру свердловского регионального отделения «Справедливой России» Александру Буркову. Депутатские полномочия последнего были прекращены в связи с его назначением врио губернатора Омской области.
Кто займет место Дмитрия Ионина в Законодательном собрании Свердловской области, определит совет регионального отделения «СР». Дата его заседания пока не назначена. Предполагается, что мандат Ионина достанется бизнесмену Геннадию Ушакову.
20 ноября пройдет конференция областной партячейки «Справедливой России», на которой Геннадий Ушаков будет избран новым руководителем отделения партии.