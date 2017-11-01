{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,12
Динамика за 2 недели
Евро 67,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
31 октября 2017
13:15  01 ноября 2017 0

ЦИК передал мандат Александра Буркова другому свердловчанину

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, ионин дмитрий
Дмитрий Ионин официально поменял место работыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральная избирательная комиссия 1 ноября приняла решение о наделении полномочиями депутата Госдумы РФ, бывшего свердловского парламентария Дмитрия Ионина.

Как ранее сообщало «URA.RU», он получил мандат, ранее принадлежавший экс-лидеру свердловского регионального отделения «Справедливой России» Александру Буркову. Депутатские полномочия последнего были прекращены в связи с его назначением врио губернатора Омской области.

Кто займет место Дмитрия Ионина в Законодательном собрании Свердловской области, определит совет регионального отделения «СР». Дата его заседания пока не назначена. Предполагается, что мандат Ионина достанется бизнесмену Геннадию Ушакову.

20 ноября пройдет конференция областной партячейки «Справедливой России», на которой Геннадий Ушаков будет избран новым руководителем отделения партии.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров