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05 ноября 2017
16:31  05 ноября 2017 0

Заявление редакции «URA.RU» в связи с трудностями по доступу к сайту

Лого URA.ru, ura.ru, ура ру
Все материалы сайта доступны по адресу ura.newsФото: Анна Майорова © URA.RU

Сегодня, 5 ноября, читатели нашего агентства сообщили, что испытывают проблемы с доступом к адресу, которым пользуются более десяти лет. Проверка технического доступа подтвердила: обращения к адресу ura.ru остаются без ответа. Сейчас специалисты агентства выясняют причины этой экстраординарной ситуации.

Мы пока воздержимся от обвинений в чей-либо адрес и политических выводов. Все материалы сайта доступны по адресу нашего официального «зеркала» — ura.news.

Агентство прикладывает все возможные усилия, чтобы восстановить доступ читателей к нашему основному домену в ближайшее время.

Спасибо за оперативную реакцию.

Оставайтесь с нами!

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