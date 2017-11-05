Заявление редакции «URA.RU» в связи с трудностями по доступу к сайту

Все материалы сайта доступны по адресу ura.news
Сегодня, 5 ноября, читатели нашего агентства сообщили, что испытывают проблемы с доступом к адресу, которым пользуются более десяти лет. Проверка технического доступа подтвердила: обращения к адресу ura.ru остаются без ответа. Сейчас специалисты агентства выясняют причины этой экстраординарной ситуации.
Мы пока воздержимся от обвинений в чей-либо адрес и политических выводов. Все материалы сайта доступны по адресу нашего официального «зеркала» — ura.news.
Агентство прикладывает все возможные усилия, чтобы восстановить доступ читателей к нашему основному домену в ближайшее время.
Спасибо за оперативную реакцию.
Оставайтесь с нами!