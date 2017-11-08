Мединский потребовал от МХАТ объяснить появление голого актера на сцене

21:02 08 ноября 2017 0

Мединского возмутило появление голого актера на сцене Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский потребовал объяснить появление обнаженного актера во время студенческой постановки «Янко Круль Албанский». Спектакль давали МХАТовские ученики Дмитрия Брусникина по пьесе Ильи Зданевича.

После инцидента во время спектакля министр направил письмо ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому, сообщают «Известия». «Когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать, потому что там речь идет не то что уже о таланте, но о минимальных режиссерских и актерских способностях», — цитирует Мединского издание.

Примечательно, что глава Минкульта узнал о скандале во время представления из сообщений СМИ. Мединский подчеркнул в своем письме, что Школа-студия МХАТ — государственное учреждение и поэтому «должно блюсти основы нравственности». «Мне просто интересно, чему там учат детей», — добавил он.

Напоминаем, что постановка студентов Школы-студии МХАТ была прервана педагогом по причине «невозможности больше терпеть» голого актера на сцене, передавало Nation News.