Художник из Прикамья Вячеслав Нестеров, который подписывает свои работы псевдонимом Вячеслав Настенный, нарисовал юмористический календарь, героем которого стал президент России Владимир Путин. Он назвал работу «Путин на каждый день до 2120 года» и выложил ее на краудфандинговой платформе «Планета».
«В календаре нет дат и месяцев, мы выполнили календарь с совмещением современных реалий с ретро-стилем. Вместо месяцев с датами установили годы с главными историческими вехами», — рассказывает автор о своем проекте.
По его мнению, в 2038 году пенсии будут выдавать в криптовалюте в отделениях «Почты России», в 2033 году Эгейское море переименуют в Негейское, а в 2026-м будет решена проблема с коррупцией (она легализуется и обложится налогом). Настенный также пояснил, что ни одна его иллюстрация не несёт политического контекста. Проект несет юмористическо-схоластический характер, не связан с партиями и является выдумкой автора.
Художник разместил свою работу на краудфандинговой платформе для привлечения финансирования. Пермяк собирает 50 тыс. рублей на развитие мелкого и среднего современного искусства в деревнях и сёлах Бардымского района.