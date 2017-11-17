16:59 17 ноября 2017 0

Мемориал хотели установить в столице Урала еще в 1990 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Торжественное открытие памятника Эрнста Неизвестного «Макси скорби» в Екатеринбурге посетит делегация Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Общественники на Урале также обсудят социальные права граждан и проблемы советского периода.

После открытия монумента, 20 ноября, делегация отправится в Ельцин Центр, где пройдет заседание постоянной комиссии СПЧ по социальным правам и межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, сообщает РАПСИ. В заседании примут участие глава Совета Михаил Федотов, Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

В ходе встречи прозвучат доклады на темы: «Роль архивов Свердловской области в увековечивании памяти жертв политических репрессий», «Политические репрессии Советского периода: проблемы изучения темы в школьном курсе отечественной истории», «О публицистическом проекте «Если бы не 1917-й… Если бы не 1937-й…» и «Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий: проблемы и перспективы развития».

Делегаты затем побывают на церемонии открытия выставки, посвященной 20-летию института уполномоченного по правам человека в Свердловской области, посетят памятник «Журавли» и Публичную библиотеку Екатеринбурга.

Торжественное открытие памятника Эрнста Неизвестного «Макси скорби» состоится в Екатеринбурге 20 ноября. Скульптура символизирует скорбь, покаяние и уважение к памяти жертв политических репрессий. Эрнст Неизвестный планировал установить их в трех «столицах ГУЛАГа» — Свердловске (ныне Екатеринбурге), Воркуте и Магадане. В Магадане памятник открыли в 1996 году. На Урале об установке мемориала речь шла еще в 1990 году, но до реализации проекта дело дошло только сейчас.