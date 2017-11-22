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22 ноября 2017
21 ноября 2017
05:22  22 ноября 2017 0

Трамп и Путин «замечательно» пообщались по телефону

Дональд Трамп, трамп дональд
Лидеры двух стран беседовали почти часФото: wikimedia.org/The White House

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Темой беседы глав государств стала совместная борьба против терроризма, а также ситуация вокруг Сирии, Украины и КНДР.

Президент США охарактеризовал разговор со своим российским коллегой как «замечательный».

«У нас с президентом Путиным был замечательный разговор», — приводит ТАСС слова Дональда Трампа.

Лидеры двух стран беседовали около часа, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу Белого дома. В пресс-службе Кремля также заявили, что беседа носила деловой и содержательный характер.

Между тем, глава комитета сената США по обороне Джон Маккейн на факт переговоров глав государств отреагировал крайне негативно. По словам сенатора, администрация Трампа делает ошибку: Соединенным Штатам нужна собственная стратегия по Сирии и вера в то, с Россией можно разделить общие проблемы, ошибочна, передает «Экономика сегодня».

Напомним, накануне Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Как ранее писало «URA.RU», на встрече российский лидер заявил, что операция по уничтожению террористов в САР близка к завершению. По словам президента РФ, хотя о полной победе говорить рано, сейчас самое время перейти к политическим процессам в стране.

Евгений Александров
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