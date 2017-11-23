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23 ноября 2017
18:05  23 ноября 2017 0

Скандальный паблик MDK «похоронил» актера Владимира Этуша

Владимиру Этушу весной исполнилось 95 летФОТО: Wikimedia Commons

Скандальный паблик MDK сообщил, что Владимир Этуш скончался на 94 году жизни.

Телеграм-канал «MDK» опубликовал пост, в котором сообщалось о смерти актера. «На 94-м году жизни скончался актер Владимир Этуш, снимавшийся в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих» других», — говорилось в посте, где был неправильно указан даже возраст актера — этой весной Этуш отметил 95-летний юбилей. Спустя 10 минут запись была удалена, и появился странный глумливый мем.

Жена Владимира Этуша Елена Горбунова уже опровергла информацию о его смерти и сообщила, что с артистом все в порядке. «Он жив и здоров», — приводит ее слова Nation News.

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ФОТО: скрин из телеграм-канала MDK

Дарья Рукачёва
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