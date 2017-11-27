15:12 27 ноября 2017 0

Жизнь в Тюмени признана самой комфортной Фото: Андрей Снегирев © URA.RU

Тюмень заняла первое место в рейтинге крупных и средних российских городов с лучшим качеством жизни населения, набрав максимально возможное количество баллов (100). Таковы итоги исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ.

Также в лидеры вышли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Казань, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Эксперты особо выделили Грозный, который существенно сократил отставание от лидера списка (99 баллов).

Также специалисты отдельно выделили города Сибири и Дальнего Востока, где высокий уровень жизни поддерживать намного сложнее, чем в населенных пунктах Центральной России. Здесь лидерами стали Новосибирск и Хабаровск.

Что касается других уральских городов, то Екатеринбург получил от экспертов 67 баллов из 100 возможных. Столица Среднего Урала показала высокий результат (83 балла) в критерии «культура и образование». Челябинск довольствовался лишь 46 баллами, расположившись в конце списка исследуемых городов. Южноуральская столица получила только 29 баллов за «работу городских властей», что отрицательно повлияло на совокупный рейтинг города.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее Тюмень вырвалась в лидеры рейтинга российских городов, где лучше всего работает общественный транспорт.