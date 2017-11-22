21:24 22 ноября 2017 0

Общественному транспорту Тюмени завидуют соседи по Уралу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюмень, как и год назад, заняла первое место в рейтинге российских городов, где наилучшим образом работает общественный транспорт. Из десяти возможных баллов она набрала семь. Опрошенные жители города отметили, что общественный транспорт здесь «ходит часто», а доехать на нем можно «куда угодно».

На второй строчке рейтинга Domofond.ru оказался Грозный, также сохранивший позиции прошлого года. Жители столицы Чечни обратили внимание на то, что транспорт ходит часто в любое время суток. Поэтому уехать легко «хоть до работы, хоть до базара». На третьем месте — Ангарск, набравший 6,5 баллов из 10 возможных. Горожане отметили удобство расположения остановок общественного транспорта.

Отдельного упоминания в списке заслуживают Санкт-Петербург и Москва — обе столицы за 2017 год поднялись на два пункта. При этом Сочи и Чита набрали за 12 месяцев по 12 и 22 пункта соответственно, попав в топ-10 рейтинга.

Также оказались в списке и несколько уральских городов: кому-то за год удалось существенно продвинуться вперед в рейтинге, другие, наоборот, сильно сдали позиции. Екатеринбург оказался на 12-м месте, поднявшись на три позиции, Пермь заняла 32 место (+19 за год), Сургут — 34 место (+4). Нижний Тагил — 31 место (—9), Магнитогорск — 45 (—18), Челябинск — 51 (—11).

На последнем месте в списке, как и год назад, оказалась подмосковная Балашиха (4,4 балла из 10). Жители муниципалитета отметили несоответствие уровня развития дорожной сети плотности застройки.

В ходе исследования жителям 100 крупнейших по численности населения городов России предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе». В опросе приняли участие более 258 респондентов.