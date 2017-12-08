08:17 08 декабря 2017 0

Пробный ЗИЛ? 4112Р был изготовлен вручную в 2012 году Фото: скрин YouTube

Уникальный правительственный лимузин ЗИЛ-4112Р выставлен на продажу на специализированной торговой площадке Auto.ru. Цена раритета — 70 миллионов рублей. Автомобиль — единственный в своем роде и отличается повышенной комфортностью.

Автомобили ЗИЛ-4112Р должен был заменить правительственные лимузины ЗИЛ-41047. Пробный экземпляр был изготовлен вручную в 2012 году. Однако дальше одного автомобиля дело не пошло, отмечает телеканал 360. Нынешнему руководству России машина не подошла.

Новый ЗИЛ отличается от предшественников увеличенной до 200 миллиметров колесной базой. Задние двери открываются против хода движения. Имеется дополнительная маленькая дверь для удобного доступа в салон. На машине установлен бензиновый двигатель V8 объемом 7,7 литра и мощностью 400 лошадиных сил. Автомобиль оборудован пятиступенчатой автоматической коробкой передач Allison.

Нынешний владелец лимузина описывает его как «воистину королевскую роскошь». В автомобиле также имеются трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, мультимедийная система для задних пассажиров с жидкокристаллическим экраном и два ряда кресел, развернутых друг к другу.

По словам владельца ЗИЛа, пробег машины составляет всего 143 километра, отмечает Nation News.