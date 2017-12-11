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11 декабря 2017
18:25  11 декабря 2017 0

Организатора приездов Путина и Медведева на «Иннопром» выживают с места работы

Белокриницкая устраивала «высокие» приезды, а теперь вынуждена обсуждать понижение своего статусаФото: страница Юлии Белокриницкой в Facebook
новость из сюжета:
ИННОПРОМ
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Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» рискует потерять в эффективности. Чиновники, собравшиеся здесь в понедельник, 11 декабря, на расширенное заседание правительства, в кулуарах разбавили скуку сплетнями о самой площадке. В частности, один из представителей кабмина поделился информацией о конфликте, возникшем между директором МВЦ Игорем Даниловым и бывшим руководителем отдела Юлией Белокриницкой.

«Ее отодвигают от работы постепенно — то ли он ее уволить собирается, то ли понизить. И вот совершенно человека не волнует, что она занималась организацией приездов [премьера РФ Дмитрия] Медведева и [президента России Владимира] Путина [на выставку „Иннопром“ в МВЦ] — той части, за которую отвечал МВЦ», — предложил свой взгляд на ситуацию знакомый чиновник.

Сам Данилов наличие конфликта категорически отрицает. «Сейчас Юлия находится в декрете. Она возглавляла отдел, в котором, по сути, была единственным работником. Увольнять мы ее не можем и не намерены, просто отдел ликвидирован и мы предлагаем ей иные формы работы в проектах. Конфликта нет, есть обычный внутренний переговорный процесс. Странно, что он вообще интересует внешних наблюдателей», — пояснил руководитель МВЦ корреспонденту «URA.RU».

Сама Белокриницкая считает «несвоевременным обсуждение каких-либо вопросов, связанных с ее трудовой деятельностью в МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“ до выхода из декретного отпуска».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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