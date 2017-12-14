16:39 14 декабря 2017 0

Информационный портал Свердловской области — уже второй для Александра Иванова. Первым он обновил сайт администрации Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новый сайт свердловской власти заработает в январе. Такой анонс сделал директор департамента информполитики региона Александр Иванов на своей странице в Instagram. Там же опубликованы несколько скриншотов рабочей версии портала, адрес которого http://све.рф.

Исходя из одного этого, можно сделать вывод, что портал не рассчитан на информирование англоязычных пользователей о Свердловской области и ее жителях. Вместе с тем, портал, судя по скриншотам, будет предусматривать видеоконтент (возможно, прямые видеотрансляции), возможность онлайн-аккредитации на мероприятия и многочисленную «фактуру» по области в целом.

«Близятся к концу формальные процедуры по подготовке к открытию Информационного портала Свердловской области. Надеюсь, он станет самым полным и актуальным источником данных о развитии каждого муниципалитета и всей области. Ну и конечно, рассчитываю, что такие автоматизированные системы как электронная аккредитация придутся по душе журналистам. И точно будут самые важные новости, свежие фото и видео в свободном доступе!» — подписал фотографии Иванов.

Сделать областной власти новый сайт Иванов обещал сразу, как только пришел в администрацию в мае 2016 года. В начале октября 2017-го специально для этого теперь уже областной чиновник переманил из мэрии Екатеринбурга, где раньше работал, ключевого специалиста по интернет-контенту Елену Нестерову. Позже в интервью «URA.RU» Иванов уточнил, что «портал, вероятно» будет закреплен за Информационно-аналитическим центром (ИАЦ)», а «официальные сайты www.midural.ru и www.gubernator96.ru ждет перерождение в программной части».