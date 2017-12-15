Тюменские застройщики договорились поднять цены на жилье

14:55 15 декабря 2017 0

Застройщики договорились, что цены на жилье в 2018 году в Тюмени будут расти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени застройщики готовятся к повышению цен на квартиры. В декабре уже часть застройщиков подняла цены — Брусника, «Мередиан Констракшн» и ГК «Энко». Об этом порталу «URA.RU» рассказал Андрей Панасюк, генеральный директор компании UpconsAllt.

«Эта тенденция будет иметь продолжение и в январе следующего года, — отметил один из ведущих тюменских аналитиков рынка недвижимости, — в 2017 году мы видели существенный прирос у компаний по объемам продаж в метрах и квартирах, однако фиксировали продолжающийся спад по финансовым результатам деятельности».

Лидерами рынка по темпам роста продаж недвижимости в Тюмени эксперты называют три компании: «ТИС», «Мередиан Констракшн» и СК «Снегири» -застройщика жилого комплекса «Звездный городок». Решение поднимать цены на жилье связано с тем, что большинство фирм распродали портфель квартир, построенных в 2017 году. Объектов на продаже, которые будут сданы в 2018, на 50% меньше, чем планируемых к сдаче в 2019 году, поясняют аналитики.

«В Тюмени, действительно, квартиры раскупаются очень активно, — подчеркнул Панасюк, — все что сдано в этом году фактически раскуплено. Рынок активизировался и в этих условиях застройщики не будут упускать финансовую выгоду. Цены будут расти».

Пока строительные компании не заявляют о запуске новых масштабных объектов. Связано это с тем, что до июня 2018 года они будут активно заниматься получением разрешений на строительство, с учетом новых законодательных актов, которые вступают в силу.

На условиях анонимности, источники «URA.RU» сообщили, что в декабре этого года застройщики сделали попытку объединиться в рамках РГУД и договориться о совместном формировании цен на рынке недвижимости. Однако, эксперт утверждает, что вряд ли стоит ждать от таких решений существенного влияния на рынок недвижимости. «Застройщики уже делали подобные попытки ранее, когда пытались договориться об одинаковом вознаграждении риэлторов в 3%. Но тут же, после устных договоренностей, ряд строительных компаний, у которых была такая возможность, подняли вознаграждение до 4%.

Уверен, что и в данной ситуации договориться у застройщиков не получится, поскольку у каждого своя стратегия — кто-то берет объемом, а кто-то дешевой ценой», — отметил «URA.RU» представитель одной из риэлторских компаний Тюмени.

Как отреагирует на эти договоренности УФАС Тюменской области неизвестно. В ходе подготовки материала связаться с пресс-службой ведомства не удалось.