В тюменском музейном комплексе имени Словцова прошел ежегодный благотворительный бал «Ключ к жизни». Его традиционным организатором выступил фонд «Ключ к жизни», попечительский совет которого возглавляет первый заместитель губернатора региона Наталья Шевчик.
Мероприятие носит благотворительный характер и принципиально проходит в «закрытом» режиме: участники не афишируют свою причастность, чтобы избежать обвинений в пиаре. Важно, что каждый раз гостем становится губернатор Тюменской области Владимир Якушев, лично побуждающий гостей творить добрые дела. «Ключ к жизни» оказывает адресную помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.
На официальном сайте губернатора Тюменской области нет никакой информации о том, что 15 декабря в регионе проходило благотворительное мероприятие. Никаким иным способом пресс-служба губернатора также не распространяла информацию о балу.
Традиционно само мероприятие проходит скромно и без излишеств, поскольку главная его задача — собрать средства на помощь детям. В этом году стоимость входного билета составила 15 тысяч рублей на человека.
«Стол был без излишеств. На мероприятии играла небольшая музыкальная группа. Проходил аукцион детских поделок и рисунков. Некоторые лоты уходили за несколько сот тысяч рублей», — сообщил на условиях анонимности участник мероприятия. Он отметил, что для повышения сборов Владимир Якушев лично готовил уху. Одним из пунктов программы стал аукцион за части торта, изготовленного специально к благотворительному балу.
«Это очень хорошая традиция, очень хорошее мероприятие», — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей по Тюменской области Лариса Невидайло, которая также была на данном балу. — Раньше мы не говорили о благотворительности, но мое впечатление — чем больше мы будем об этом рассказывать, тем больше людей будут принимать участие в различных благотворительных акциях».
Как сообщили «URA.RU» в департаменте здравоохранения Тюменской области, бал, который проводится в конце года, помогает создать в начале следующего года существенную финансовую платформу, для помощи детям, которые нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи. Отметим, что большинство благотворителей предпочли остаться неизвестными и отказались от комментариев мероприятия, хотя позже выставили фото в facebook.