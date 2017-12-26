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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:24  26 декабря 2017 2

Механик рассказал о причинах ДТП с автобусом в Москве. «Водителя за рулем не было»

Автобус на скорости влетел в подземный переход метроФото: «Типичное Одинцово», «ВК»

ДТП с автобусом в районе станции метро «Славянский бульвар» в Москве, могло произойти из-за того, что водитель не выполнил ряд инструкций, рассказал журналистам механик Первого автобусного парка Санкт-Петербурга. Эксперт предположил, что шофер покинул транспорт и не поставил его на ручной тормоз, после чего машина и тронулась с места.

«По какой-то причине он не поставил его на ручник и не выключил режим „драйв“. У нас (водителей) сложилось мнение, что его за рулем в момент самохода автобуса не было. Чтобы закрыть двери, вовсе не обязательно возвращаться на водительское кресло — в кнопку ткнул и машина покатилась», — сказал механик «Газете.ру».

Эксперт предположил, что когда автобус покатился, водитель попытался со стороны двери ногой надавить на педаль тормоза, но попал на газ. «А дальше паника», — цитирует механика RT.

25 декабря пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход метро. Пять человек погибли, еще около десяти получили различные травмы. Водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов. Эксперты «Группы ГАЗ» провели предварительный анализ аварии и предположили, что шофер на самом деле не задействовал тормоза.

Виктор Дорофеев
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