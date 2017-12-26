ДТП с автобусом в районе станции метро «Славянский бульвар» в Москве, могло произойти из-за того, что водитель не выполнил ряд инструкций, рассказал журналистам механик Первого автобусного парка Санкт-Петербурга. Эксперт предположил, что шофер покинул транспорт и не поставил его на ручной тормоз, после чего машина и тронулась с места.
«По какой-то причине он не поставил его на ручник и не выключил режим „драйв“. У нас (водителей) сложилось мнение, что его за рулем в момент самохода автобуса не было. Чтобы закрыть двери, вовсе не обязательно возвращаться на водительское кресло — в кнопку ткнул и машина покатилась», — сказал механик «Газете.ру».
Эксперт предположил, что когда автобус покатился, водитель попытался со стороны двери ногой надавить на педаль тормоза, но попал на газ. «А дальше паника», — цитирует механика RT.
25 декабря пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход метро. Пять человек погибли, еще около десяти получили различные травмы. Водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов. Эксперты «Группы ГАЗ» провели предварительный анализ аварии и предположили, что шофер на самом деле не задействовал тормоза.