Минобороны России подтвердило гибель двух военнослужащих в Сирии

Министерство обороны России официально заявило о двух погибших в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Как ранее сообщало «URA.RU», нападение на российскую базу произошло 31 декабря.
Как говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, с наступлением темноты «аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», передает RT. Погибли двое военнослужащих, их данные не разглашаются.
В Минобороны также назвали фейком данные СМИ об уничтожении исламистами семи находящихся на базе самолетов. В прессе ранее появились данные, что в результате атаки якобы были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов, взорвавшийся после попадания снаряда.