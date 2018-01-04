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04 января 2018
12:52  04 января 2018 1

Минобороны России подтвердило гибель двух военнослужащих в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Российские военнослужащие стали жертвами минометного обстрела базы ХмеймимФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Министерство обороны России официально заявило о двух погибших в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Как ранее сообщало «URA.RU», нападение на российскую базу произошло 31 декабря.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, с наступлением темноты «аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», передает RT. Погибли двое военнослужащих, их данные не разглашаются.

В Минобороны также назвали фейком данные СМИ об уничтожении исламистами семи находящихся на базе самолетов. В прессе ранее появились данные, что в результате атаки якобы были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов, взорвавшийся после попадания снаряда.

Наталья Володина
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