Политолог рассказал, будут ли взрываться новые устройства по всему миру

Завод, который производил взорвавшиеся пейджеры и радиостанции для Ливана, не мог произвести только одну партию в пять тысяч экземпляров. Об этом заявил политолог Глеб Кузнецов, добавив, что внезапно могут взорваться и другие устройства, произведенные на этом заводе.
«Завод не мог работать только на производство пяти тысяч пейджеров и ста радиостанций. Скорее всего, он функционировал ежедневно в течение многих лет, и неизвестно, что еще производилось на нем», — сообщил Глеб Кузнецов в беседе с Lenta.ru.
Он подчеркнул, что «Моссад» открыл путь к массовизации терактов, которые будут заключаться не в единичном взрыве, а в подрыве тысячи устройств. Кузнецов отметил, что внезапно могут взорваться, например, айфоны определенной серии. «Исключать ничего нельзя», — заключил политолог.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о необходимости расследования взрывов в Ливане. По его словам, возможность массового производства взрывающихся гаджетов вывела терроризм на «новый уровень», пишет RT.
В результате массового взрыва пейджеров 17 сентября пострадали тысячи человек в Ливане. На следующий день, 18 сентября, произошли повторные детонации не только пейджеров, но и раций, телефонов, ноутбуков и другой техники.
The New York Times сообщили, что Израиль создал подставную компанию в Норвегии для производства пейджеров, которые использовались как бомбы. Гражданин страны, предположительно причастный к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после серии взрывов этих устройств.
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