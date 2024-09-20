За ночь над Белгородом уничтожено восемь беспилотников ВСУ

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Восемь БПЛА ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщили в МО РФ
Восемь БПЛА ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ над Белгородской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области», — заявили в Минобороны России. Там отметили, что эта террористическая атака по объектам на российской территории была пресечена в течение прошедшей ночи. 

В ночь на 19 сентября ПВО уничтожили три дрона Украины над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает 360.ru.

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Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ над Белгородской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области», — заявили в Минобороны России. Там отметили, что эта террористическая атака по объектам на российской территории была пресечена в течение прошедшей ночи.  В ночь на 19 сентября ПВО уничтожили три дрона Украины над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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