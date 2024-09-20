Власти РФ обсуждают повышение взноса в бюджет со сделок с иностранцами

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Может произойти повышение взносов со сделок по по продаже иностранцами активов в РФ, заявили в российских СМИ
Может произойти повышение взносов со сделок по по продаже иностранцами активов в РФ, заявили в российских СМИ Фото:

В правительственной комиссии обсудили увеличение взноса в федеральный бюджет со сделок по уходу иностранного бизнеса из России. Повышение должно произойти до 40%.

«Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России», — заявили в РБК со ссылкой на источник в указанной подкомиссии. По его данным, должно произойти повышение взноса с 15% примерно до 40% от рыночной стоимости активов. 

Ранее генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева рассказала, как налоговая реформа России затронет иностранный бизнес и иностранных граждан в РФ. Она отметила, что НДФЛ будет повышен в зависимости от уровня дохода, а также увеличен налог на прибыль — с 20% до 25%, сообщает MK.RU.

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В правительственной комиссии обсудили увеличение взноса в федеральный бюджет со сделок по уходу иностранного бизнеса из России. Повышение должно произойти до 40%. «Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России», — заявили в РБК со ссылкой на источник в указанной подкомиссии. По его данным, должно произойти повышение взноса с 15% примерно до 40% от рыночной стоимости активов.  Ранее генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева рассказала, как налоговая реформа России затронет иностранный бизнес и иностранных граждан в РФ. Она отметила, что НДФЛ будет повышен в зависимости от уровня дохода, а также увеличен налог на прибыль — с 20% до 25%, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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