Власти РФ обсуждают повышение взноса в бюджет со сделок с иностранцами

В правительственной комиссии обсудили увеличение взноса в федеральный бюджет со сделок по уходу иностранного бизнеса из России. Повышение должно произойти до 40%.
«Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России», — заявили в РБК со ссылкой на источник в указанной подкомиссии. По его данным, должно произойти повышение взноса с 15% примерно до 40% от рыночной стоимости активов.
Ранее генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева рассказала, как налоговая реформа России затронет иностранный бизнес и иностранных граждан в РФ. Она отметила, что НДФЛ будет повышен в зависимости от уровня дохода, а также увеличен налог на прибыль — с 20% до 25%, сообщает MK.RU.
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