Российские военные «готовят котел» для ВСУ под Курском: обстановка в регионе

Российские бойцы берут ВСУ в окружение под Курском

20 сентября 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В районе Курска российские войска ведут активные боевые действия против украинских сил. Силы спецназа «Ахмат» сообщили о ликвидации крупных средств ВСУ. В то же время, гражданское население оказывается под ударом, поскольку украинские военные ведут обстрелы населенных пунктов. Главное по ситуации в Курской области — в материале URA.RU. ВСУ рискуют попасть в окружение Ситуация для украинских войск в Курской области ухудшается, поскольку российская армия продвигается вперед, создавая «котел». Освобождение населенного пункта Борок и укрепление позиций российскими силами создает предпосылки для полного контроля над регионом и возможного окружения ВСУ, отмечает командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба. ВС РФ наступают в Кореневском районе В Кореневском районе Курской области ВС РФ продолжают вести штурмовые действия в направлении Ольговки и Черкасской Конопельки. Согласно telegram-каналу «Крылатые», противник пытается укрепить свои оборонительные линии, однако подразделения ВДВ и морской пехоты России успешно сдерживают их и уничтожают прибывающие резервы. Пленные ВСУ рассказали о наемниках в Курской области По словам пленных военных Вооруженных сил Украины, на курском направлении были замечены вылазки наемников из США и Франции. Один из пленных сообщил, что видел в курском регионе несколько пикапов французского легиона, за которыми ехали военные в американской форме. Это заявление было сделано в ходе беседы с военкором Саргоном Хадаем. Спецназ «Ахмат» ликвидирует военные активы ВСУ Бойцы спецназа «Ахмат» подорвали самоходную артиллерийскую установку (САУ), бронированную боевую машину и склад боеприпасов ВСУ. Об этом доложил командир формирования, замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, в последние дни украинские боевики испытывают трудности на суджанском направлении Курской области, пытаясь укрепить собственные позиции. Формирования противника за сутки боев потеряли более 300 боевиков и 14 единиц техники. ВСУ стягивают тяжелую технику к границе Алаудинов заявил, что ВСУ стянули к границам РФ несколько сотен танков и бронемашин перед попыткой вторжения в Курскую область. По его словам, на момент этого блицкрига в общей сложности на курском направлении у ВСУ было более 200 танков, более 400 бронированных машин. ПВО успешно справляется с украинскими ракетами В ночное время после объявления ракетной опасности ПВО Курской области сбила украинскую ракету. Об этом сообщил убернатор Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Российские войска используют радиоигру для захвата опорного пункта Заместителя командира отряда БАРС-16 Олег Долженко заявил, что дезинформация позволила вывести группу противника на позиции, контролируемые их бойцами. В результате скоротечного боя группа была ликвидирована. Используя радиосвязь для дезинформации противника, ВС РФ смогли не только ликвидировать группу украинских военнослужащих, но и получить возможность для дальнейшего штурма. Минобороны показало кадры работы ЗРК «Тор-М2» Министерство обороны России опубликовало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» в Курской области. Комплекс оперативно прибыл на место и уничтожил вражеский беспилотник. Это свидетельствует о высокой боеготовности российских военных и их способности оперативно реагировать на угрозы. Обстрелы гражданских объектов Жители Курской области оказались под обстрелами со стороны ВСУ. Мария Беседина из Рыльского района поделилась историей о том, как местные жители собирали картошку под обстрелами и дронов. Угроза для Курской АЭС Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила озабоченность по поводу возможных планов Украины напасть на Курскую атомную электростанцию. Во время выступления на IV Евразийском женском форуме она указала на фотографии, распространенные украинскими источниками. Они были сделаны разведывательным дроном ВСУ недалеко от АЭС. Эти снимки, по мнению Захаровой, свидетельствуют о том, что Украина все еще рассматривает атомную станцию как потенциальную цель. Такие действия представляют собой серьезную угрозу для безопасности и могут привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды и людей, учитывая потенциальную радиационную опасность. Захарова призвала мировое сообщество осудить такие нарушения международных правил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Курска российские войска ведут активные боевые действия против украинских сил. Силы спецназа «Ахмат» сообщили о ликвидации крупных средств ВСУ. В то же время, гражданское население оказывается под ударом, поскольку украинские военные ведут обстрелы населенных пунктов. Главное по ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Ситуация для украинских войск в Курской области ухудшается, поскольку российская армия продвигается вперед, создавая «котел». Освобождение населенного пункта Борок и укрепление позиций российскими силами создает предпосылки для полного контроля над регионом и возможного окружения ВСУ, отмечает командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба. В Кореневском районе Курской области ВС РФ продолжают вести штурмовые действия в направлении Ольговки и Черкасской Конопельки. Согласно telegram-каналу «Крылатые», противник пытается укрепить свои оборонительные линии, однако подразделения ВДВ и морской пехоты России успешно сдерживают их и уничтожают прибывающие резервы. По словам пленных военных Вооруженных сил Украины, на курском направлении были замечены вылазки наемников из США и Франции. Один из пленных сообщил, что видел в курском регионе несколько пикапов французского легиона, за которыми ехали военные в американской форме. Это заявление было сделано в ходе беседы с военкором Саргоном Хадаем. Бойцы спецназа «Ахмат» подорвали самоходную артиллерийскую установку (САУ), бронированную боевую машину и склад боеприпасов ВСУ. Об этом доложил командир формирования, замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, в последние дни украинские боевики испытывают трудности на суджанском направлении Курской области, пытаясь укрепить собственные позиции. Формирования противника за сутки боев потеряли более 300 боевиков и 14 единиц техники. Алаудинов заявил, что ВСУ стянули к границам РФ несколько сотен танков и бронемашин перед попыткой вторжения в Курскую область. По его словам, на момент этого блицкрига в общей сложности на курском направлении у ВСУ было более 200 танков, более 400 бронированных машин. В ночное время после объявления ракетной опасности ПВО Курской области сбила украинскую ракету. Об этом сообщил убернатор Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Заместителя командира отряда БАРС-16 Олег Долженко заявил, что дезинформация позволила вывести группу противника на позиции, контролируемые их бойцами. В результате скоротечного боя группа была ликвидирована. Используя радиосвязь для дезинформации противника, ВС РФ смогли не только ликвидировать группу украинских военнослужащих, но и получить возможность для дальнейшего штурма. Министерство обороны России опубликовало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» в Курской области. Комплекс оперативно прибыл на место и уничтожил вражеский беспилотник. Это свидетельствует о высокой боеготовности российских военных и их способности оперативно реагировать на угрозы. Жители Курской области оказались под обстрелами со стороны ВСУ. Мария Беседина из Рыльского района поделилась историей о том, как местные жители собирали картошку под обстрелами и дронов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила озабоченность по поводу возможных планов Украины напасть на Курскую атомную электростанцию. Во время выступления на IV Евразийском женском форуме она указала на фотографии, распространенные украинскими источниками. Они были сделаны разведывательным дроном ВСУ недалеко от АЭС. Эти снимки, по мнению Захаровой, свидетельствуют о том, что Украина все еще рассматривает атомную станцию как потенциальную цель. Такие действия представляют собой серьезную угрозу для безопасности и могут привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды и людей, учитывая потенциальную радиационную опасность. Захарова призвала мировое сообщество осудить такие нарушения международных правил.