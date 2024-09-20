Власти Австралии изъяли 12 устройств у россиян, обвиняемых в шпионаже

Австралийские следователи изъяли 12 устройств при обыске у супружеской пары из России в Брисбене. На заседании в городском суде россияне Игорь и Кира Королевы были обвинены в шпионаже, сообщили в австралийском СМИ со ссылкой на прокурора.
«Королевы были обвинены по одному пункту обвинения в подготовке преступления шпионажа и содержались под стражей в предварительном заключении [до заседания в суде]», — заявили в 9News. В издании передали слова прокурора о том, что по у следствия имеется «значительный объем материалов», а также 12 устройств, изъятых у пары.
По данным издания, Кира Королева, будучи рядовым в австралийской армии, уехала в Россию на долгосрочный отпуск, не заявив об этом властям. Ее муж, оставшийся в Австралии, получил доступ к рабочему аккаунту жены и передал ей в РФ «определенную информацию».
Следующие слушания пройдут 20 декабря. Пара не подавал заявлений о признании вины, отметили в издании. За шпионаж в Австралии можно получить 15 лет тюремного заключения.
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