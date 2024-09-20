ВСУ открыли огонь по людям, собиравшим картошку в Курской области

ВСУ обстреливали и атаковали дронами курян, которые собирали картошку. Об этом рассказала жительница Рыльского района (Курская область) Мария Беседина.
«До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами», — сообщила Мария Беседина в беседе с РИА Новости. По ее словам, после падения дронов на крыши домов два из них сгорели. Курянка добавила, что «лепестки» — противопехотные мины, — были разбросаны ВСУ по детскому садику. Она подчеркнула необходимость проведенной эвакуации.
Ранее представитель военного СК РФ подполковник юстиции Дмитрий Горяченков передал показания курян из приграничных районов области о том, как ВСУ намеренно обстреливают мирных жителей, жилые дома и автомобили, на которых люди эвакуируются. Также украинский БМП обстрелял мирных жителей, бежавших от боевых действий через поля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.