ВСУ открыли огонь по людям, собиравшим картошку в Курской области

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ВСУ обстреливали жителей, дома и детские садики в Курской области, сообщила местная жительница Мария Беседина
ВСУ обстреливали жителей, дома и детские садики в Курской области, сообщила местная жительница Мария Беседина Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ обстреливали и атаковали дронами курян, которые собирали картошку. Об этом рассказала жительница Рыльского района (Курская область) Мария Беседина. 

«До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами», — сообщила Мария Беседина в беседе с РИА Новости. По ее словам, после падения дронов на крыши домов два из них сгорели. Курянка добавила, что «лепестки» — противопехотные мины, — были разбросаны ВСУ по детскому садику. Она подчеркнула необходимость проведенной эвакуации.

Ранее представитель военного СК РФ подполковник юстиции Дмитрий Горяченков передал показания курян из приграничных районов области о том, как ВСУ намеренно обстреливают мирных жителей, жилые дома и автомобили, на которых люди эвакуируются. Также украинский БМП обстрелял мирных жителей, бежавших от боевых действий через поля.

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ВСУ обстреливали и атаковали дронами курян, которые собирали картошку. Об этом рассказала жительница Рыльского района (Курская область) Мария Беседина.  «До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами», — сообщила Мария Беседина в беседе с РИА Новости. По ее словам, после падения дронов на крыши домов два из них сгорели. Курянка добавила, что «лепестки» — противопехотные мины, — были разбросаны ВСУ по детскому садику. Она подчеркнула необходимость проведенной эвакуации. Ранее представитель военного СК РФ подполковник юстиции Дмитрий Горяченков передал показания курян из приграничных районов области о том, как ВСУ намеренно обстреливают мирных жителей, жилые дома и автомобили, на которых люди эвакуируются. Также украинский БМП обстрелял мирных жителей, бежавших от боевых действий через поля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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