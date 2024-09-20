В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области произошло повреждение объекта критической инфраструктуры. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях заявил о действиях ВС РФ, которые привели к повреждению объекта.
«Русские военные попали в объект критической инфраструктуры», — сообщил Прокудин в своем telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, в посте не уточняется.
Ранее сообщалось, что о точечном ударе ВС РФ по позициям украинских войск в Херсоне. В результате атаки были ликвидированы иностранные военные специалисты и большое количество украинских солдат. По данным координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, инцидент унес жизни по меньшей мере 70 человек. Также был атакован торговый центр «Фабрика», превращенный украинскими военными в базу для запуска дронов и наблюдения за районом «Дачи», который контролируется российскими силами.
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