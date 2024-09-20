Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отправил в зону СВО два электромобиля Cybertrack, которых недавно удаленно отключил американский миллиардер Илон Маск. Об этом глава Чечни сообщил в соцсетях.
«Машины работают штатно и без сбоев. Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь», — написал Кадыров в своем официальном telegram-канале. Он также отметил их мобильность, удобство и маневренность.
Ранее Кадыров заявлял, что Илон Маск дистанционно отключил подаренный ему электромобиль Tesla Cybetruck, назвав это немужским поступком. Он подчеркнул, что машина была оснащена пулеметом и отправлена в зону СВО, а теперь ее пришлось отбуксировать.
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