Оставшийся без Cybertrack’а Кадыров отправил еще две такие машины в зону СВО

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Рамзан Кадыров заявил, что удаленное отключение электромобилей их не коснулось Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отправил в зону СВО два электромобиля Cybertrack, которых недавно удаленно отключил американский миллиардер Илон Маск. Об этом глава Чечни сообщил в соцсетях.

«Машины работают штатно и без сбоев. Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь», — написал Кадыров в своем официальном telegram-канале. Он также отметил их мобильность, удобство и маневренность.

Ранее Кадыров заявлял, что Илон Маск дистанционно отключил подаренный ему электромобиль Tesla Cybetruck, назвав это немужским поступком. Он подчеркнул, что машина была оснащена пулеметом и отправлена в зону СВО, а теперь ее пришлось отбуксировать.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отправил в зону СВО два электромобиля Cybertrack, которых недавно удаленно отключил американский миллиардер Илон Маск. Об этом глава Чечни сообщил в соцсетях. «Машины работают штатно и без сбоев. Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь», — написал Кадыров в своем официальном telegram-канале. Он также отметил их мобильность, удобство и маневренность. Ранее Кадыров заявлял, что Илон Маск дистанционно отключил подаренный ему электромобиль Tesla Cybetruck, назвав это немужским поступком. Он подчеркнул, что машина была оснащена пулеметом и отправлена в зону СВО, а теперь ее пришлось отбуксировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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