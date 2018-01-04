Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов. В результате оказались уничтожены семь самолетов. Кроме того, ранения получили более десяти военнослужащих.
Террористы обстреляли российский военный объект в Сирии 31 декабря 2017 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатических источника. В результате были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов, взорвавшийся после попадания снаряда.
В Минобороны РФ инцидент никак не прокомментировали, только официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших вертолет Ми-24. Однако, по версии военного ведомства, никакого огневого воздействия на вертолет не было — подвела сама техника.
Ранее сообщалось о том, что боевики из состава «Сирийской свободной армии» подвергли авиабазу «Хмеймим» ракетному обстрелу. Однако силы противовоздушной обороны РФ смогли вовремя устранить угрозу.