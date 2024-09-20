Более 100 тысяч человек эвакуированы в Шанхае из-за разбушевавшегося тайфуна

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На Шанхай обрушился тайфун "Пуласан" и принес сильные ливни, заявили в китайских СМИ
На Шанхай обрушился тайфун "Пуласан" и принес сильные ливни, заявили в китайских СМИ Фото:

Тайфун «Пуласан» в Шанхае принес сильные ливни, из-за которых из города были эвакуированы 112 тысяч жителей. Об этом сообщили китайские СМИ.

«Власти Шанхая провели эвакуацию 112 тыс. жителей из-за последствий тайфуна „Пуласан“», — заявили в ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. По их данным, в районах Пудун и Фынсянь за шесть часов выпало рекордное количество осадков — более 30 сантиметров. 

«Пуласан» приостановил движение 54 поездов и 26 паромов. Максимальная сила ветра достигала 23 метров в секунду, отметили в СМИ. Ранее в сентябре на Шанхай обрушился тайфун «Бебинка», который стал самым мощным в этом городе за последние 75 лет.

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Тайфун «Пуласан» в Шанхае принес сильные ливни, из-за которых из города были эвакуированы 112 тысяч жителей. Об этом сообщили китайские СМИ. «Власти Шанхая провели эвакуацию 112 тыс. жителей из-за последствий тайфуна „Пуласан“», — заявили в ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. По их данным, в районах Пудун и Фынсянь за шесть часов выпало рекордное количество осадков — более 30 сантиметров.  «Пуласан» приостановил движение 54 поездов и 26 паромов. Максимальная сила ветра достигала 23 метров в секунду, отметили в СМИ. Ранее в сентябре на Шанхай обрушился тайфун «Бебинка», который стал самым мощным в этом городе за последние 75 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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