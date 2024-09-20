ВСУ близки к окружению в Курской области

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Российская армия собирается взять ВСУ в Курской области в котел, сообщил командир "Пятнашки" Ахра Авирдзба
Российская армия собирается взять ВСУ в Курской области в котел, сообщил командир "Пятнашки" Ахра Авирдзба Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

После освобождения Борок российская армия приблизилась к взятию в котел ВСУ в Курской области. Об этом заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.

«Борки, помимо того, что это наш населенный пункт, он еще стратегически для нас будет важен, так как мы сужаем горлышко. Украина давно в котле не варилась, поэтому будем создавать для нее котел», — заявил Ахра Авирдзба в беседе с ТАСС. Он отметил, что Борки важны в первую очередь тем, что это «наша земля», каждый освобожденный сантиметр которой важен.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что также были освобождены Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе региона. Его слова передает «Национальная служба новостей».

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После освобождения Борок российская армия приблизилась к взятию в котел ВСУ в Курской области. Об этом заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз. «Борки, помимо того, что это наш населенный пункт, он еще стратегически для нас будет важен, так как мы сужаем горлышко. Украина давно в котле не варилась, поэтому будем создавать для нее котел», — заявил Ахра Авирдзба в беседе с ТАСС. Он отметил, что Борки важны в первую очередь тем, что это «наша земля», каждый освобожденный сантиметр которой важен. Ранее российская армия освободила населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что также были освобождены Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе региона. Его слова передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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