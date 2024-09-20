Россия может заработать на беспилотниках большие деньги

Россия имеет возможность зарабатывать в будущем на беспилотниках большие деньги. Как объяснил URA.RU глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян, рынок гражданской авиации более выгодный, чем рынок военной продукции.
«Гражданская продукция востребована всегда. Возьмите те же „Боинги“: ежедневно, семь дней в неделю выпускает по два готовых лайнера. Это огромные ресурсы — финансовые, трудовые. Для России беспилотная авиация — это и огромные перспективы. Но пока идет СВО, страна тратит на БПЛА, а не зарабатывает на них», — отметил Багдасарян.
По мнению эксперта, говорить о кардинальных изменениях сейчас, пока идут военные действия, не стоит. Принципиально новых технологических решений в этой ситуации создать почти невозможно — в серию запущены имеющиеся образцы, которые дорабатываются с учетом боевого применения дронов. «Авиация, в том числе беспилотная, во все времена активнее и интенсивнее всего развивалась в мирное время — это более комфортные условия для развития. Сейчас гражданский сектор, разработка новых систем находится в зажатом состоянии, а именно туда нужны ресурсы», — убежден Эдуард Багдасарян.
Представители Народного фронта 19 сентября представили президенту РФ Владимиру Путину беспилотники, которые производятся так называемым «народным ОПК» в разных регионах страны. Также Путин на базе Специального технологического центра провел заседание военно-промышленной комиссии, на котором заявил, что производство БПЛА в России будет кратно увеличено.
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