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08 января 2018
07 января 2018
01:23  08 января 2018 0

Разработчики назвали сроки выпуска летающей машины в России

Фонд перспективных исследований занимается разработкой проектаФОТО: Wikimedia Commons, Klaus Nahr

Первый летающий автомобиль произведут в России к 2021 году. Об этом рассказал директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Юрий Баженов. Сейчас ведется разработка проекта.

«Можно ожидать, что все работы по созданию нового типа летательного аппарата будут завершены примерно к 2020−2021 годам», — цитирует Баженова телеканал 360. По его словам, полезная нагрузка разрабатываемого летательного аппарата предварительно должна составить порядка 500 кг. Автомобиль должен быть оснащен возможностью и ручного пилотирования, и беспилотного управления с наземного пункта.

На разработку летающего автомобиля вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок ФПИ выделил три миллиона рублей, пишут «Известия». Разработчики надеются, что создание такого летательного аппарата позволит малой авиации стать такой же доступной и распространенной, как и автомобильный транспорт.

Александр Черноскутов
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