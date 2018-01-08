Разработчики назвали сроки выпуска летающей машины в России

Первый летающий автомобиль произведут в России к 2021 году. Об этом рассказал директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Юрий Баженов. Сейчас ведется разработка проекта.
«Можно ожидать, что все работы по созданию нового типа летательного аппарата будут завершены примерно к 2020−2021 годам», — цитирует Баженова телеканал 360. По его словам, полезная нагрузка разрабатываемого летательного аппарата предварительно должна составить порядка 500 кг. Автомобиль должен быть оснащен возможностью и ручного пилотирования, и беспилотного управления с наземного пункта.
На разработку летающего автомобиля вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок ФПИ выделил три миллиона рублей, пишут «Известия». Разработчики надеются, что создание такого летательного аппарата позволит малой авиации стать такой же доступной и распространенной, как и автомобильный транспорт.