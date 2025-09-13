Похороны олимпийского чемпиона Чемеркина пройдут 14 сентября

Похороны олимпийского чемпиона состоятся 14 сентября
Похороны олимпийского чемпиона состоятся 14 сентября

Похороны олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина состоятся 14 сентября в станице Новотроицкой Краснодарского края. Об этом сообщил его личный тренер Владимир Книга.

«Отпевание пройдет в станице Новотроицкой в воскресенье, в 12 часов дня», — уточнил Книга. Тренер добавил, что через час после будут похороны.

О смерти Андрея Чемеркина стало известно 12 сентября — спортсмен скончался на 54-м году жизни, причина не уточнялась. Он был одним из самых титулованных российских тяжелоатлетов: олимпийским чемпионом 1996 года, призером Олимпиады-2000, четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. После завершения спортивной карьеры Чемеркин занимался тренерской деятельностью и развитием тяжелой атлетики в родном регионе.

