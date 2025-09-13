Пиотровский и Курентзис стали лауреатами Эрмитажной премии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Пиотровский от России стал лауреатами Эрмитажной премии
Михаил Пиотровский от России стал лауреатами Эрмитажной премии Фото:

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и российский композитор, дирижер Теодор Курентзис стали лауреатами Эрмитажной премии 2025 года. Торжественная церемония вручения наград прошла 13 сентября в Эрмитажном театре в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«В этом году лауреатами стали два выдающихся человека: от России ученый, востоковед с мировым именем, яркий и многогранный человек, истинный интеллигент и эрудит, более трех десятков лет возглавляющий Эрмитаж — Михаил Борисович Пиотровский», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, иностранным лауреатом стал Теодор Курентзис — человек, который творчеством и духом выбрал Россию, отметила Голикова.

Отмечается, что в церемонии награждения приняли участие представители культурного сообщества и власти. Теодор Курентзис не смог лично присутствовать на форуме, его награду получил музыкант Павел Курдаков.

Эрмитажная премия ежегодно вручается деятелям культуры за вклад в развитие искусства и популяризацию культурного наследия России. Форум объединенных культур традиционно собирает ведущих специалистов и творческих лидеров для обсуждения актуальных вопросов в сфере культуры и искусства.

Эрмитажная премия была учреждена оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем. Премия присуждается ежегодно с 2023 года двум знаковым деятелям культуры — одному гражданину России и одному иностранному гражданину — за достижения в области культуры и искусства, укрепление международного культурного диалога.

Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года и недавно был переназначен на новый пятилетний срок. За годы работы он получил ряд государственных наград и премий, в том числе Президентскую премию и Государственную премию РФ в области литературы и искусства. Пиотровский также занимает ведущие позиции в профильных советах при президенте России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и российский композитор, дирижер Теодор Курентзис стали лауреатами Эрмитажной премии 2025 года. Торжественная церемония вручения наград прошла 13 сентября в Эрмитажном театре в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. «В этом году лауреатами стали два выдающихся человека: от России ученый, востоковед с мировым именем, яркий и многогранный человек, истинный интеллигент и эрудит, более трех десятков лет возглавляющий Эрмитаж — Михаил Борисович Пиотровский», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, иностранным лауреатом стал Теодор Курентзис — человек, который творчеством и духом выбрал Россию, отметила Голикова. Отмечается, что в церемонии награждения приняли участие представители культурного сообщества и власти. Теодор Курентзис не смог лично присутствовать на форуме, его награду получил музыкант Павел Курдаков. Эрмитажная премия ежегодно вручается деятелям культуры за вклад в развитие искусства и популяризацию культурного наследия России. Форум объединенных культур традиционно собирает ведущих специалистов и творческих лидеров для обсуждения актуальных вопросов в сфере культуры и искусства. Эрмитажная премия была учреждена оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем. Премия присуждается ежегодно с 2023 года двум знаковым деятелям культуры — одному гражданину России и одному иностранному гражданину — за достижения в области культуры и искусства, укрепление международного культурного диалога. Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года и недавно был переназначен на новый пятилетний срок. За годы работы он получил ряд государственных наград и премий, в том числе Президентскую премию и Государственную премию РФ в области литературы и искусства. Пиотровский также занимает ведущие позиции в профильных советах при президенте России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...